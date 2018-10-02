Вучич прокомментировал итоги переговоров с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

«Всё, что мы искали, мы получили. Мы обо всём договорились», — цитирует его ТАСС.

При этом Вучич добавил, что не может раскрыть детали переговоров.

Ранее Вучич заявлял о намерении обсудить с Путиным действия косовского спецназа в районе аккумуляционного озера и ГЭС «Газиводе» в конце сентября, а также попросить его поддержки на международном уровне.

В свою очередь, посол Сербии в России Славенко Терзич в беседе с kp.ru прокомментировал действия Приштины.