Вучич прокомментировал итоги переговоров с Путиным

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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Вучич прокомментировал итоги переговоров с Путиным
  • РИА Новости

«Всё, что мы искали, мы получили. Мы обо всём договорились», — цитирует его ТАСС.

При этом Вучич добавил, что не может раскрыть детали переговоров.

Ранее Вучич заявлял о намерении обсудить с Путиным действия косовского спецназа в районе аккумуляционного озера и ГЭС «Газиводе» в конце сентября, а также попросить его поддержки на международном уровне.

В свою очередь, посол Сербии в России Славенко Терзич в беседе с kp.ru прокомментировал действия Приштины.

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