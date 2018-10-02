Вучич прокомментировал итоги переговоров с Путиным
- РИА Новости
«Всё, что мы искали, мы получили. Мы обо всём договорились», — цитирует его ТАСС.
При этом Вучич добавил, что не может раскрыть детали переговоров.
Ранее Вучич заявлял о намерении обсудить с Путиным действия косовского спецназа в районе аккумуляционного озера и ГЭС «Газиводе» в конце сентября, а также попросить его поддержки на международном уровне.
В свою очередь, посол Сербии в России Славенко Терзич в беседе с kp.ru прокомментировал действия Приштины.