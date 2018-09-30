В Кремле прокомментировали планы Вучича обратиться к России из-за Косова
- Reuters
«Сначала должны состояться переговоры», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что на ближайшей встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить ситуацию в Косове и попросить его поддержки на международном уровне.
По данным СМИ, встреча двух лидеров может состояться 2 октября.
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что ВС страны находятся в полной боевой готовности и способны отреагировать на любое развитие ситуации в Косове.
29 сентября Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которые контролируются Белградом. Позднее сообщалось, что косовский спецназ покинул регион.