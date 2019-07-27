В СПЧ прокомментировали несогласованную акцию в Москве
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- AFP
По его словам, «всё должно происходить в рамках закона».
«Несмотря на такие провокации, полиция тоже не должна переходить за рамки закона. Ну и те преступники, которые провоцировали население и сейчас пытаются на Тверской провоцировать уже выход за пределы закона и мирного схода граждан, эти преступники должны понести соответствующее наказание в рамках действующего закона», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в несогласованной акции в центре столицы приняли участие около 3,5 тыс. человек, в том числе 700 журналистов и блогеров.
По официальным данным МВД, задержаны 295 человек, нарушавших общественный порядок.