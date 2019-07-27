В СПЧ прокомментировали несогласованную акцию в Москве

Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Борисов прокомментировал действия участников несанкционированной акции в центре Москвы и сотрудников правоохранительных органов.

По его словам, «всё должно происходить в рамках закона».

«Несмотря на такие провокации, полиция тоже не должна переходить за рамки закона. Ну и те преступники, которые провоцировали население и сейчас пытаются на Тверской провоцировать уже выход за пределы закона и мирного схода граждан, эти преступники должны понести соответствующее наказание в рамках действующего закона», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в несогласованной акции в центре столицы приняли участие около 3,5 тыс. человек, в том числе 700 журналистов и блогеров.

По официальным данным МВД, задержаны 295 человек, нарушавших общественный порядок.