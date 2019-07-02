Подмосковье направит гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области

В Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра регионального правительства по социальным коммуникациям Ирину Плещёву.

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Организатор акции — подмосковная Общественная палата (при участии муниципальных общественных палат). Её поддержало Главное управление социальных коммуникаций. «В настоящее время мы ведём переговоры с МЧС об отправке собранных предметов в пострадавшие районы спецбортами», — заявила Плещёва. Адреса мест сбора будут опубликованы на сайте палаты. Ранее сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.