Подмосковье направит гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области

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В Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра регионального правительства по социальным коммуникациям Ирину Плещёву.
Подмосковье направит гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Организатор акции — подмосковная Общественная палата (при участии муниципальных общественных палат). Её поддержало Главное управление социальных коммуникаций.

«В настоящее время мы ведём переговоры с МЧС об отправке собранных предметов в пострадавшие районы спецбортами», — заявила Плещёва.

Адреса мест сбора будут опубликованы на сайте палаты.

Ранее сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

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