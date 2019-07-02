Подмосковье направит гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Организатор акции — подмосковная Общественная палата (при участии муниципальных общественных палат). Её поддержало Главное управление социальных коммуникаций.
«В настоящее время мы ведём переговоры с МЧС об отправке собранных предметов в пострадавшие районы спецбортами», — заявила Плещёва.
Адреса мест сбора будут опубликованы на сайте палаты.
Ранее сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.