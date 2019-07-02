Медведев утвердил комиссию по ликвидации последствий ЧП в Приангарье

Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что председателем комиссии назначен вице-премьер Виталий Мутко.

Заместителями председателя комиссии стали глава Минстроя Владимир Якушев, глава МЧС Евгений Зиничев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Всего в состав комиссии вошёл 31 человек.

30 июня российский лидер Владимир Путин поручил безотлагательно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области и оценить ущерб.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.