Медведев утвердил комиссию по ликвидации последствий ЧП в Приангарье

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Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Медведев утвердил комиссию по ликвидации последствий ЧП в Приангарье
  • РИА Новости

Отмечается, что председателем комиссии назначен вице-премьер Виталий Мутко.

Заместителями председателя комиссии стали глава Минстроя Владимир Якушев, глава МЧС Евгений Зиничев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Всего в состав комиссии вошёл 31 человек.

30 июня российский лидер Владимир Путин поручил безотлагательно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области и оценить ущерб.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.

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