Медведев утвердил комиссию по ликвидации последствий ЧП в Приангарье
- РИА Новости
Отмечается, что председателем комиссии назначен вице-премьер Виталий Мутко.
Заместителями председателя комиссии стали глава Минстроя Владимир Якушев, глава МЧС Евгений Зиничев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Всего в состав комиссии вошёл 31 человек.
30 июня российский лидер Владимир Путин поручил безотлагательно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области и оценить ущерб.
С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.