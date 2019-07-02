В пострадавшем от паводков Тулуне проведут вакцинацию населения

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Администрация города Тулуна, пострадавшего в результате паводков, объявила о намерении провести вакцинацию населения в течение десяти дней. В город доставили 4200 доз вакцины от гепатита А и дизентерии.
В пострадавшем от паводков Тулуне проведут вакцинацию населения
  • Reuters

«В первую очередь вакцинации подлежат жители затопленных территорий. В течение 10 дней планируется привить всё население города (по согласию граждан)», — говорится в сообщении пресс-службы на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, планируется провести вакцинацию в двух школах, больничном комплексе, а также в двух мобильных прививочных кабинетах.

При этом будет организован поквартирный обход жителей города с призывом пройти добровольную вакцинацию.

Ранее в Тулуне восстановили движение транспорта, прерванное после подтопления большинства территории.

30 июня в связи с наводнением в результате повышения уровня воды в реке Ия в городе отключилось электричество и не работал водопровод.

Спасатели эвакуировали более 1,5 тыс. жителей города.

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