Из Тулуна в связи с паводком эвакуировали более 1,5 тысячи жителей

Спасатели эвакуировали более 1,5 тыс. жителей с затопленных территорий города Тулуна Иркутской области, сообщили городские власти.

«Эвакуировано авиацией и лодками с затопленных территорий более 1,5 тыс. пострадавших», — говорится в сообщении на странице администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

По последним данным, в пунктах временного пребывания разместили 1023 человека, в том числе 214 детей.

Как уточнили власти, уровень воды в реке Ия уменьшился на 8 см и составил 1369 см.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев подписал указ о выделении до 662 млн рублей для помощи Иркутской области в связи с наводнением.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путину докладывают о ситуации в регионе.