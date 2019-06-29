Путину докладывают о ситуации в Иркутской области

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Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путину докладывают о ситуации в Иркутской области
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Президенту докладывают», — цитирует его РИА Новости.

При этом он заявил, что пока не знает, планирует ли глава государства посетить регион.

Ранее заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что пострадавшие от наводнения жители области получат помощь из федерального бюджета.

28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий. 

На реке Оке в Куйтунском районе произошёл прорыв дамбы.

Кроме того, в результате паводка затопило федеральную трассу «Сибирь».

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