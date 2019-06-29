Прорыв дамбы произошёл на реке в Иркутской области

На реке Оке в Куйтунском районе Иркутской области произошёл прорыв дамбы, сообщил представитель администрации района.

«Произошёл прорыв дамбы. Пострадавших будет порядка 300 человек по всем населённым пунктам, если вода будет подниматься», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время большинство жителей уже подготовилось к эвакуации.

«Есть возможность разместить их в пункте временного размещения (ПВР). Большинство уже подготовились и выезжают к родственникам», — добавил представитель администрации Куйтунского района.

В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, который ввели после того, как несколько населённых пунктов оказались подтоплены из-за дождевого паводка.

28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий.

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м.