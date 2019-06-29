Прорыв дамбы произошёл на реке в Иркутской области

Короткая ссылка
На реке Оке в Куйтунском районе Иркутской области произошёл прорыв дамбы, сообщил представитель администрации района.

«Произошёл прорыв дамбы. Пострадавших будет порядка 300 человек по всем населённым пунктам, если вода будет подниматься», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время большинство жителей уже подготовилось к эвакуации. 

«Есть возможность разместить их в пункте временного размещения (ПВР). Большинство уже подготовились и выезжают к родственникам», — добавил представитель администрации Куйтунского района.

В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, который ввели после того, как несколько населённых пунктов оказались подтоплены из-за дождевого паводка.

28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий.

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить