В Иркутской области после подтопления более 500 домов введён режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации введён в Иркутской области после того, как несколько населённых пунктов оказались подтоплены из-за дождевого паводка.
В Иркутской области после подтопления более 500 домов введён режим ЧС
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

«В 13:00 по иркутскому времени в регионе введён режим ЧС постановлением председателя областного правительства Руслана Болотова», — заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время в городе Нижнеудинске и четырёх послках подтоплено более 500 домов, в которых проживает около 1,2 тыс. человек, а также приусадебные участки и дороги.

Ранее сообщалось, что в Нижнеудинском, Тайшетском районах и городе Нижнеудинске введены режимы ЧС.

В конце марта в Сочи из-за подтоплений в районе реки Кудепста был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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