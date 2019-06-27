В двух районах Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС

В двух районах Иркутской области введены режимы чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением территорий. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В городе Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, а также в Тайшетском районе введён режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с подтоплением ряда территорий. В муниципальных образованиях Тулунский и Зиминский районы действует режим «Повышенной готовности» из-за повышения уровня воды в реках Кирей, Ока», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов.

В конце марта progorod43 со ссылкой на ГУ МЧС по Кировской области сообщал о находящихся в зоне риска подтопления районах.