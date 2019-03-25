В ГУ МЧС по Кировской области рассказали о находящихся в зоне риска подтопления районах

В Кировской области рассказали, как регион готовится к весеннему половодью. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

По оценке центра «Антистихия», весеннее половодье ожидается ниже нормы, но в зоне риска остаются некоторые районы.

На заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей было отмечено, что вскрытие рек ожидается на два-пять дней раньше обычных значений.

В зоне риска подтопления — 22 муниципальных образования, 49 населённых пунктов, а также четыре промышленных предприятия и детсад в Кирове.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии предупредили о возможном подтоплении из-за паводка.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в этом году в России не ожидается наводнений в связи с весенним паводком, но есть регионы, вызывающие опасения.