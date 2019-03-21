Глава Росводресурсов рассказал о регионах со сложной паводковой обстановкой

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в этом году в России не ожидается наводнений в связи с весенним паводком, но есть регионы, вызывающие опасения.

Сохраняется вероятность образования опасных заторов льда при вскрытии рек и подъёме уровней воды на территории рек Карелии, Башкирии, Якутии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской, Саратовской, Новосибирской и Тюменской областей и южной половины Камчатского края.

«По данным наших обследований, на реках Якутии отмечается существенное превышение толщины льда относительно нормы. Это может стать причиной заторных и зажорных явлений. Уже к настоящему времени нами организованы и финансово спланированы превентивные мероприятия — ледокольные и ледорезные работы, работы по зачернению льда», — сказал в беседе с «Российской газетой» Кириллов.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что пик прохождения паводка в Удмуртии прогнозируют в конце апреля.