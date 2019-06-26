В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов

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В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов
  • Паводок. Архивное фото
  • РИА Новости

«В городе Нижнеудинске подтоплено 110 жилых домов и приусадебных участков, в посёлке Шумском Нижнеудинского района в зону паводка попало 76 жилых домов, в Тайшетском районе в населённом пункте Соляная — 321 дом, в Сереброве подтоплено 23 дома, в деревне Талой — 51 дом», — приводит ТАСС сообщение.

По данным ведомства, в пострадавшие районы направлен вертолёт Ми-8 с начальником регионального главка МЧС на борту.

«Ситуация действительно сложная... Во всех поселениях подготовлены пункты временного размещения, однако от эвакуации жители отказываются, дома подтоплены по фундамент, угрозы жизни нет», — отметил руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

В конце марта progorod43 со ссылкой на ГУ МЧС по Кировской области сообщал о находящихся в зоне риска подтопления районах.

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