В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов

В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В городе Нижнеудинске подтоплено 110 жилых домов и приусадебных участков, в посёлке Шумском Нижнеудинского района в зону паводка попало 76 жилых домов, в Тайшетском районе в населённом пункте Соляная — 321 дом, в Сереброве подтоплено 23 дома, в деревне Талой — 51 дом», — приводит ТАСС сообщение.

По данным ведомства, в пострадавшие районы направлен вертолёт Ми-8 с начальником регионального главка МЧС на борту.

«Ситуация действительно сложная... Во всех поселениях подготовлены пункты временного размещения, однако от эвакуации жители отказываются, дома подтоплены по фундамент, угрозы жизни нет», — отметил руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

В конце марта progorod43 со ссылкой на ГУ МЧС по Кировской области сообщал о находящихся в зоне риска подтопления районах.