В Сочи из-за подтоплений в районе реки Кудепста объявили режим ЧС
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- РИА Новости
Кратковременный паводок размыл береговую линию. В устье появились наносы и заторы песчано-гравийной смеси. В результате поднимается уровень дна реки, что при слабых осадках вызывает подтопление прилегающих территорий.
«В рамках режима ЧС было проведено обследование русла реки Кудепста рядом с густозаселённой жилой застройкой. Также будут обследованы строения, находящиеся в местах подтопления», — уточнили в пресс-службе.
В случае необходимости специалисты выполнят аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы.
25 марта URA.RU сообщало, что автомобилистов предупредили о мокром снеге и дожде на трассах ХМАО и Тюменской области.