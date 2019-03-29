В Сочи из-за подтоплений в районе реки Кудепста объявили режим ЧС

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В Сочи из-за подтоплений в районе реки Кудепста объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В Сочи из-за подтоплений в районе реки Кудепста объявили режим ЧС
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Кратковременный паводок размыл береговую линию. В устье появились наносы и заторы песчано-гравийной смеси. В результате поднимается уровень дна реки, что при слабых осадках вызывает подтопление прилегающих территорий.

«В рамках режима ЧС было проведено обследование русла реки Кудепста рядом с густозаселённой жилой застройкой. Также будут обследованы строения, находящиеся в местах подтопления», — уточнили в пресс-службе.

В случае необходимости специалисты выполнят аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы.

25 марта URA.RU сообщало, что автомобилистов предупредили о мокром снеге и дожде на трассах ХМАО и Тюменской области.

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