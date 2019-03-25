Автомобилистов предупредили о мокром снеге и дожде на трассах ХМАО и Тюменской области

Автомобилистов Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области предупредили об ухудшении погодных условий на трассах регионов во вторник, 26 марта. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уралуправтодора.

«По прогнозам синоптиков, 26 марта на западе Ханты-Мансийского автономного округа и на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя», — заявили в ведомстве.

Рекомендуется не нарушать скоростной режим и не совершать резких манёвров на дорогах. Также необходимо снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения напомнили московским автолюбителям, что из-за переменчивой погоды не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю.

15 марта Inforeactor сообщал, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге.