Автомобилистов предупредили о мокром снеге и дожде на трассах ХМАО и Тюменской области
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- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков, 26 марта на западе Ханты-Мансийского автономного округа и на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя», — заявили в ведомстве.
Рекомендуется не нарушать скоростной режим и не совершать резких манёвров на дорогах. Также необходимо снижать скорость вблизи пешеходных переходов.
Ранее специалисты Центра организации дорожного движения напомнили московским автолюбителям, что из-за переменчивой погоды не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю.
15 марта Inforeactor сообщал, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге.