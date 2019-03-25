В ЦОДД напомнили столичным водителям не спешить менять зимнюю резину на летнюю

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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) напомнили московским автолюбителям, что из-за переменчивой погоды не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю.
В ЦОДД напомнили столичным водителям не спешить менять зимнюю резину на летнюю
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Twitter центра.

«Это странно звучит для сегодняшнего прогноза — до +6 °С, но сейчас ещё в укромных местах есть гололёд, скользкий и настоящий, на дорогах и тротуарах», — говорится в тексте.

При этом в ЦОДД добавили, что к середине дня лёд растает, но ещё какое-то время будет появляться по утрам.

«Берегите себя. И помните: переобуваться ещё рано!» — заключили эксперты.

18 марта телеканал m24 передавал, что снег в Москве может растаять в начале текущей недели.

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