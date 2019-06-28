В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун

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В городе Тулун Иркутской области началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«В Тулуне начата эвакуация, предварительное оповещение проведено», — заявил представитель ведомства.

При этом, по его словам, большинство жителей отказываются эвакуироваться.

По последним данным, в городе оказались подтоплены более 30 домов.

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.

Кроме того, в районе города Нижнеудинска из-за паводка перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

28 июня семья из двух человек, отказавшаяся от эвакуации, погибла во время паводка в Тулунском районе Иркутской области. 

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