В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
«В Тулуне начата эвакуация, предварительное оповещение проведено», — заявил представитель ведомства.
При этом, по его словам, большинство жителей отказываются эвакуироваться.
По последним данным, в городе оказались подтоплены более 30 домов.
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Кроме того, в районе города Нижнеудинска из-за паводка перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
28 июня семья из двух человек, отказавшаяся от эвакуации, погибла во время паводка в Тулунском районе Иркутской области.