Главе МЧС поручили вылететь в Иркутскую область из-за паводка

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область из-за паводка.
Главе МЧС поручили вылететь в Иркутскую область из-за паводка
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

«По поручению председателя правительства Евгений Зиничев вылетает на место, чтобы оценить масштаб ущерба и организовать работу по оказанию помощи пострадавшим в результате наводнения», — сказал он.

Отмечается, что Медведев также поручил главе МЧС и губернатору Иркутской области Сергею Левченко подготовить предложения по оказанию поддержки пострадавшим от удара стихии.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

28 июня стало известно, что семья из двух человек, отказавшаяся от эвакуации, погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района Иркутской области. 

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