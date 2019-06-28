Главе МЧС поручили вылететь в Иркутскую область из-за паводка
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
«По поручению председателя правительства Евгений Зиничев вылетает на место, чтобы оценить масштаб ущерба и организовать работу по оказанию помощи пострадавшим в результате наводнения», — сказал он.
Отмечается, что Медведев также поручил главе МЧС и губернатору Иркутской области Сергею Левченко подготовить предложения по оказанию поддержки пострадавшим от удара стихии.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.
28 июня стало известно, что семья из двух человек, отказавшаяся от эвакуации, погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района Иркутской области.