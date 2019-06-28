В Иркутске перекрыли участок федеральной трассы из-за паводка
Соответствующее заявление опубликовано на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
«В связи с резким подъёмом воды в реке Уда и протоке Застрянка на участке от 1370-го и 1371-го километров автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск —Кемерово — Красноярск — Иркутск (Иркутская область, г. Нижнеудинск) организован перерыв в движении всего автотранспорта», — говорится в сообщении.
В управлении сообщили, что ограничение будет действовать до особого распоряжения.
В ноябре 2018 года сайт kp.ru сообщал, что в Норильске полностью перекрыли движение по трассе в аэропорт из-за метели.