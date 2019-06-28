В Иркутске перекрыли участок федеральной трассы из-за паводка

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В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте дорожного управления «Прибайкалье».

«В связи с резким подъёмом воды в реке Уда и протоке Застрянка на участке от 1370-го и 1371-го километров автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск —Кемерово — Красноярск — Иркутск (Иркутская область, г. Нижнеудинск) организован перерыв в движении всего автотранспорта», — говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что ограничение будет действовать до особого распоряжения.

В ноябре 2018 года сайт kp.ru сообщал, что в Норильске полностью перекрыли движение по трассе в аэропорт из-за метели.

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