МЧС: в Иркутской области подтоплены паводком более 1800 домов

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В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены более 1,8 тыс. жилых домов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
МЧС: в Иркутской области подтоплены паводком более 1800 домов
  • ©МЧС РФ

Указывается, что паводок затронул 19 населённых пунктов, в которых проживают более 4,7 тысячи человек.

«В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населённых пунктах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков с населением 4744 человека, в том числе 865 детей», — заявили в МЧС.

Ранее в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением более 500 домов из-за дождевого паводка.

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