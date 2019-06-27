МЧС: в Иркутской области подтоплены паводком более 1800 домов

В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены более 1,8 тыс. жилых домов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Указывается, что паводок затронул 19 населённых пунктов, в которых проживают более 4,7 тысячи человек.

«В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населённых пунктах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков с населением 4744 человека, в том числе 865 детей», — заявили в МЧС.

Ранее в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением более 500 домов из-за дождевого паводка.