Семья погибла в результате паводка в Иркутской области

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Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района Иркутской области. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Семья погибла в результате паводка в Иркутской области
  • © РИА Новости

«До наступления критической ситуации в Евдокимовке местные власти совершали подомовой обход жителей с просьбой покинуть свои дома. Одна семья от эвакуации отказалась», — заявил заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко.

По его словам, около 23 часов начался паводок.

«Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошёл несчастный случай», — добавил он.

Первый заместитель губернатора региона Руслан Болотов подчеркнул, что в настоящее время важнейшая задача — проинформировать население о правилах эвакуации. 

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

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