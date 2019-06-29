Иркутской области окажут помощь из федерального бюджета
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
«Принято решение о выделении федеральных средств (для оказания помощи пострадавшим. — RT)», — сказал он ТАСС.
Чуприян напомнил, что в Иркутской области в настоящее время работает глава МЧС Евгений Зиничев вместе с оперативной группой.
28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий. Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м.
Также на реке Оке в Куйтунском районе произошёл прорыв дамбы.