Иркутской области окажут помощь из федерального бюджета

Короткая ссылка
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области получат помощь из федерального бюджета, заявил заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Иркутской области окажут помощь из федерального бюджета
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«Принято решение о выделении федеральных средств (для оказания помощи пострадавшим. — RT)», — сказал он ТАСС.

Чуприян напомнил, что в Иркутской области в настоящее время работает глава МЧС Евгений Зиничев вместе с оперативной группой.

28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий. Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м.

Также на реке Оке в Куйтунском районе произошёл прорыв дамбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить