Иркутской области окажут помощь из федерального бюджета

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области получат помощь из федерального бюджета, заявил заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Принято решение о выделении федеральных средств (для оказания помощи пострадавшим. — RT)», — сказал он ТАСС.

Чуприян напомнил, что в Иркутской области в настоящее время работает глава МЧС Евгений Зиничев вместе с оперативной группой.

28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий. Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м.

Также на реке Оке в Куйтунском районе произошёл прорыв дамбы.