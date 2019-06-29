Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области

Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Прибайкалье».

«По состоянию на 9:30 (4:30 мск) вода продолжает прибывать. Затоплено около 6 км дороги в Тулуне», — приводит сообщение Интерфакс.

Как уточняется, уровень воды над проезжей частью дороги в зоне затопления составляет около 3 метров.

Ранее в МЧС сообщили, что почти 500 человек эвакуировали из зоны подтопления в Тулуне.

28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий.

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м.

Позднее стало известно, что семья из двух человек, отказавшаяся от эвакуации, погибла во время паводка в Тулунском районе Иркутской области.