Почти 500 человек эвакуировали из зоны подтопления в Тулуне
«Эвакуировано 490 человек, из них 117 — детей. В пунктах временного пребывания размещено 290 человек, из них 67 — детей», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что в Тулуне паводок подтопил почти 900 жилых домов. Началась эвакуация.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН прокомментировал ливни в регионах России.
Он, в частности, отметил, что обильные осадки по всей территории страны — не редкость, а температурный режим в некоторых регионах не совсем вписывается в рамки нормы.