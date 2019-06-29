Почти 500 человек эвакуировали из зоны подтопления в Тулуне

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Спасатели эвакуировали из зоны подтопления в городе Тулуне Иркутской области 490 человек, в том числе 117 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Эвакуировано 490 человек, из них 117 — детей. В пунктах временного пребывания размещено 290 человек, из них 67 — детей», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что в Тулуне паводок подтопил почти 900 жилых домовНачалась эвакуация.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН прокомментировал ливни в регионах России. 

Он, в частности, отметил, что обильные осадки по всей территории страны — не редкость, а температурный режим в некоторых регионах не совсем вписывается в рамки нормы.

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