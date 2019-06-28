В Тулуне паводок подтопил почти 900 домов

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В городе Тулуне Иркутской области паводок подтопил почти 900 жилых домов.
В Тулуне паводок подтопил почти 900 домов
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«В городе Тулуне по состоянию на 20:30 по местному времени (15:30 мск. — RT) подтоплены 887 жилых домов с населением 1771 человек, а также один социальный объект», — приводит ТАСС сообщение регионального главка МЧС.

Ранее стало известно, что в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий.

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м.

28 июня семья из двух человек, отказавшаяся от эвакуации, погибла во время паводка в Тулунском районе Иркутской области. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область.

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