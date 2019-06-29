Власти выделят Иркутской области до 662 млн рублей из-за наводнения

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств для помощи Иркутской области, где произошёл паводок.
Власти выделят Иркутской области до 662 млн рублей из-за наводнения
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Как отмечается в документе, членам семей граждан, погибших в результате паводка, «будет выплачено единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего».

«Выделить в 2019 году МЧС России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 662 млн», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.

28 июня в Тулуне началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий. На реке Оке в Куйтунском районе произошёл прорыв дамбы.

Кроме того, в результате паводка затопило федеральную трассу «Сибирь».

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