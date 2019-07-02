В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия

Короткая ссылка
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
  • vk.com
  • © p_tulun

«В 12:30 (07:30 мск) (пошли. — RT) легковые машины в обе стороны, а реверсивное движение грузовиков — с 14:00 (09:00 мск)», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя местного правительства, до открытия движения были проверены опоры моста и насыпь.

«Насыпь переувлажнённая — специально проверили, только после этого запускаются автомобили», — подчеркнул Болотов.

По последним данным, в Тулунском районе подтопленными остаются 23 населённых пункта, число жертв паводков в Иркутской области достигло 14 человек, ещё более 1200 человек пострадали.

1 июля уровень реки Ия в Тулунском районе опустился ниже края дамбы — до отметки 1056 см, при этом критическая норма оставалась превышена на 400 см.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить