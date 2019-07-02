МЧС: 42 населённых пункта в Иркутской области остаются подтопленными

В ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что подтопленными в регионе по состоянию на 2 июля остаются 42 населённых пункта.

«На сегодняшний день остаются подтопленными в трёх районах 42 населённых пункта: в Тулунском — 23, в Чунском — 14, в Тайшетском — 5. Подтоплены 4130 жилых домов, в которых проживают 9325 человек», — говорится в тексте.

Также сообщается о подтоплении восьми социально-значимых объектов, 4143 приусадебных участков, 11 участков автодорог.

Ранее стало известно, что вследствие паводков в регионе за медицинской помощью обратились более 1,2 тыс. человек, около 200 из них были госпитализированы.