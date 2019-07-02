В МЧС сообщили о госпитализации 191 человека в Иркутской области

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области сообщили, что вследствие паводков в регионе за медицинской помощью обратились более 1,2 тыс. человек, около 200 из них были госпитализированы.

«К настоящему времени за медицинской помощью обратились 1258 человек, из них 191 был госпитализирован, в том числе 38 детей. Основной диагноз — переохлаждение», — цитирует Интерфакс представителя ведомства.

В период с 25 июня в Иркутской области шли сильные дожди, они привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.

Заместитель премьер-министра по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщил, что жертвами стихии в регионе стали 12 человек.