В Иркутской области 3000 человек обратились за помощью

В Иркутской области порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты социальной защиты в связи с паводком. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Указывается, что на базе комплексных центров социального обслуживания открыты 26 пунктов приёма продуктов, вещей и предметов первой необходимости для пострадавших из затопленных районов.

По данным правительства, большинство пунктов расположено на соседних с затопленными районами территориях. При этом первые партии гуманитарной помощи уже направлены пострадавшим.

«Также принимают от населения заявления и документы на выплаты. В консультационные пункты обратились около 3 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что более 30 населённых пунктов в Иркутской области отрезаны паводком.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.