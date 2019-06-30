В Иркутской области 3000 человек обратились за помощью

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В Иркутской области порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты социальной защиты в связи с паводком. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
В Иркутской области 3000 человек обратились за помощью
  • РИА Новости

Указывается, что на базе комплексных центров социального обслуживания открыты 26 пунктов приёма продуктов, вещей и предметов первой необходимости для пострадавших из затопленных районов. 

По данным правительства, большинство пунктов расположено на соседних с затопленными районами территориях. При этом первые партии гуманитарной помощи уже направлены пострадавшим. 

«Также принимают от населения заявления и документы на выплаты. В консультационные пункты обратились около 3 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что более 30 населённых пунктов в Иркутской области отрезаны паводком.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах. 

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