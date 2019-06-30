В Иркутской области 3000 человек обратились за помощью
- РИА Новости
Указывается, что на базе комплексных центров социального обслуживания открыты 26 пунктов приёма продуктов, вещей и предметов первой необходимости для пострадавших из затопленных районов.
По данным правительства, большинство пунктов расположено на соседних с затопленными районами территориях. При этом первые партии гуманитарной помощи уже направлены пострадавшим.
«Также принимают от населения заявления и документы на выплаты. В консультационные пункты обратились около 3 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что более 30 населённых пунктов в Иркутской области отрезаны паводком.
С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.