Более 30 населённых пунктов в Иркутской области отрезаны паводком

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Автомобильное сообщение с 33 населёнными пунктами в шести районах Иркутской области отсутствует в результате паводка. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительства и дорожного хозяйства.

«По информации инспекторов нет сообщения с населенными пунктами: Тайшетский район — семь, Чунский район — шесть, Зиминский район — два, Нижнеудинский район — семь, Тулунский район — девять, Черемховский район — два», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р255 «Сибирь» из-за паводка. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах. Жертвами стихийного бедствия стали пять человек, более 350 пострадали, около ста из них госпитализированы.

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