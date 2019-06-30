Путин поручил оценить ущерб от паводка в Иркутской области

Российский лидер Владимир Путин поручил безотлагательно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области и оценить ущерб от стихии.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«В целях оперативного оказания первоочередной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, обеспечьте... безотлагательное начало выплат денежных средств гражданам, пострадавшим от наводнения», — говорится в тексте.

Путин поручил наладить систему оперативного информирования граждан о ходе ЧС, создать и оснастить пункты временного размещения для эвакуированных людей, обеспечить их медицинской помощью, питанием и водой, установить жёсткий контроль за ценами на товары первой необходимости в зоне ЧС.

Президент России также распорядился провести по мере создания условий работы по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и сформировать план «по решению вопроса обеспечения до начала холодов (начало сентября) жильём граждан, пострадавших от наводнения».

Отмечается, что это поручение дано российскому премьеру Дмитрию Медведеву, главе МЧС Евгению Зиничеву, полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, полпреду российского лидера на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Первый доклад по результатам работы необходимо представить до 3 июля, далее — раз в две недели.

Ранее в Иркутской области порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты соцзащиты за помощью в связи с паводком.

Кроме того сообщалось, что более 30 населённых пунктов отрезаны паводком.

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.