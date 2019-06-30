Путин поручил привлечь армию к ликвидации ЧС в Иркутской области

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости задействовать армию в ликвидации чрезвычайной ситуации в затопленных районах Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин поручил привлечь армию к ликвидации ЧС в Иркутской области
  • © ГУ МЧС России по Иркутской области

«В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости», — приводит его слова Интерфакс.

При этом начальник пресс-службы Центрального военного округа подполковник Сергей Шорин сообщил, что сводный отряд ЦВО уже выдвинулся на место ЧС.

«Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении», — заявил он.

Ранее в Иркутской области порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты соцзащиты за помощью в связи с паводком. 

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