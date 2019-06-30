Путин поручил привлечь армию к ликвидации ЧС в Иркутской области
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«В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости», — приводит его слова Интерфакс.
При этом начальник пресс-службы Центрального военного округа подполковник Сергей Шорин сообщил, что сводный отряд ЦВО уже выдвинулся на место ЧС.
«Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении», — заявил он.
Ранее в Иркутской области порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты соцзащиты за помощью в связи с паводком.