В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения

Самая сложная ситуация в связи с наводнением в Иркутской области остаётся в Тулуне, там отключено электричество, не работает водопровод и перекрыта федеральная трасса.

Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

«По прогнозам гидрометеоцентра, падение уровня воды разлившейся реки Ия будет продолжаться не менее двух дней. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что на затопленных территориях города патрулируют спасатели. Отказавшимся от эвакуации жителям подвозят воду и продукты.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости задействовать армию в ликвидации ЧС в затопленных районах Иркутской области.

В связи с наводнением в регионе порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты соцзащиты за помощью.