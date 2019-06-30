В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
«По прогнозам гидрометеоцентра, падение уровня воды разлившейся реки Ия будет продолжаться не менее двух дней. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что на затопленных территориях города патрулируют спасатели. Отказавшимся от эвакуации жителям подвозят воду и продукты.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости задействовать армию в ликвидации ЧС в затопленных районах Иркутской области.
В связи с наводнением в регионе порядка 3 тыс. человек обратились в консультационные пункты соцзащиты за помощью.