МЧС: уровень реки Ия в Тулунском районе понизился ниже края дамбы

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Уровень воды в реке Ия Тулунского района в Иркутской области понизился ниже края дамбы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
МЧС: уровень реки Ия в Тулунском районе понизился ниже края дамбы
  • РИА Новости
  • © Кирилл Шипицин

«По состоянию на 7:00 местного времени (02:00 мск) уровень воды в реке Ия Тулунского района Иркутской области упал до отметки 1056 см, но продолжает превышать критическую норму на 400 см», — указывается в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что было принято решение разрушить насыпи дамбы с помощью тяжёлой техники для отведения воды с территорий, которые расположены в низменных районах подтопленной части города.

Как отмечается, в многоквартирных домах, попавших в зону подтопления, насосными станциями производится откачка воды.

Ранее в МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения. Как отметили в ведомстве, на затопленных территориях города патрулируют спасатели, отказавшимся от эвакуации жителям подвозят воду и продукты.

По прогнозам Гидрометцентра, падение уровня воды разлившейся реки Ия будет продолжаться не менее двух дней. 

С 25 июня в регионе идут сильные дожди, которые привели к подтоплению более 4 тыс. домов в 48 населённых пунктах.

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