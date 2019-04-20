ЦОДД приведёт в порядок 40 тысяч светофоров в Москве

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В Центре организации дорожного движения рассказали об участии в столичном субботнике. Там отметили, что сотрудники ЦОДД в том числе мыли дорожные знаки и светофоры города.
ЦОДД приведёт в порядок 40 тысяч светофоров в Москве
  • ©Maciej Luczniewski
  • globallookpress.com

«В Москве субботник, и у нас тоже — нас в ЦОДД 2000 человек, и сегодня мыли, красили и убирали, чтобы в Москве было красиво. Ещё приведём в порядок 40 тыс. светофоров», — указали в центре.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве 20 апреля ожидается до +14 °С

Также портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщал, что в регионе 4 и 5 апреля действовало экстренное предупреждение из-за заморозков.

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