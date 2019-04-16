Самым сухим днём с начала года в Москве стало 15 апреля

Понедельник, 15 апреля, стал самым сухим днём в столице с начала 2019 года, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал «Метеоновости».

«В этот день температура воздуха в столице повысилась до +12... +14 °С, а влажность воздуха понизилась. На «Балчуге» она составила 16%, на ВДНХ — 18%, в МГУ — 30%», — говорится в тексте.

Подобные показатели последний раз были зафиксированы в городе в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в Москве 16 апреля ожидается до +13 °С.

Также портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю передавал, что в регионе 4 и 5 апреля действовало экстренное предупреждение из-за заморозков.