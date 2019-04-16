Самым сухим днём с начала года в Москве стало 15 апреля
- РИА Новости
«В этот день температура воздуха в столице повысилась до +12... +14 °С, а влажность воздуха понизилась. На «Балчуге» она составила 16%, на ВДНХ — 18%, в МГУ — 30%», — говорится в тексте.
Подобные показатели последний раз были зафиксированы в городе в прошлом году.
Ранее сообщалось, что в Москве 16 апреля ожидается до +13 °С.
Также портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю передавал, что в регионе 4 и 5 апреля действовало экстренное предупреждение из-за заморозков.