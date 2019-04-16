В Москве 16 апреля ожидается до +13 °С

В Москве во вторник, 16 апреля, ожидается потепление до +13 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По данным метеослужбы, температура воздуха в столице составит +11...+13 °С. Днём будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 5—10 м/с. Ранее в Росгидромете сообщили, что на текущей неделе в Москве не ожидается осадков.