В Москве 16 апреля ожидается до +13 °С
В Москве во вторник, 16 апреля, ожидается потепление до +13 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По данным метеослужбы, температура воздуха в столице составит +11...+13 °С.
Днём будет переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, северный, 5—10 м/с.
Ранее в Росгидромете сообщили, что на текущей неделе в Москве не ожидается осадков.
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