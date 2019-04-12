Морской беспилотник «Сарма» планируют испытать в 2021 году

Заместитель гендиректора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил, что испытания первого сверхдальнего морского беспилотника «Сарма» должны пройти в 2021 году в Белом море.

«К контрольному эксперименту в северных морях будем подходить поэтапно. Предварительные испытания в рамках первого этапа запланированы на 2021 год в акватории Белого моря», — цитирует РИА Новости Денисова.

Он сообщил, что в этом году должен завершиться этап технического проектирования и с июля планируется начать работы по изготовлению демонстратора.

«Планируемый контрольный эксперимент предполагает демонстрацию возможности аппарата пройти десять тысяч километров без всплытия и без использования атомной силовой установки. Автономность получается около трёх месяцев. Аппарат делается в модульном исполнении», — отметил Денисов.

В октябре 2018 года сообщалось, что в Центральном конструкторском бюро «Лазурит» стартовала разработка подводного беспилотника «Сарма» для обеспечения навигации по Северному морскому пути.