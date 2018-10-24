Аппарат стратегического назначения: каким будет российский сверхдальний морской беспилотник

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Алексей Заквасин
В Центральном конструкторском бюро «Лазурит» стартовала разработка подводного беспилотника «Сарма» для обеспечения навигации по Северному морскому пути. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов. По его словам, к 2020 году планируется собрать три опытных образца. Испытания аппаратов будут проходить сначала в Чёрном море, а потом — на просторах Арктики. «Сарма» должен уверенно преодолевать 10 тыс. км подо льдами северных морей. Какими характеристиками будет обладать перспективный сверхдальний дрон, выяснял RT.
Аппарат стратегического назначения: каким будет российский сверхдальний морской беспилотник

Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов сообщил о создании в России морского беспилотника «Сарма» для нужд Северного морского пути (СМП). Проект реализует расположенное в Нижнем Новгороде Центральное конструкторское бюро морской техники «Лазурит» — бывшее СКБ-112, занимавшееся в СССР проектированием подлодок среднего водоизмещения.

«Мы открыли на предприятии лабораторию ФПИ по созданию демонстратора автономного подводного необитаемого аппарата, приступаем к его изготовлению. К 2020 году планируется создание трёх демонстраторов, после чего пройдут первые морские испытания на Чёрном море по маршруту Севастополь — Сочи и обратно», — цитирует РИА Новости Денисова.

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Топ-менеджер добавил, что в 2022—2023 годах «Сарма» может быть испытан в Арктике. Аппарат должен преодолеть «10 тыс. км подо льдами», то есть весь Северный морской путь, проходящий по территории РФ. Его главная задача — сейсморазведка и комплексное обеспечение безопасности навигации по СМП. 

Как уточнил руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко, «Сарму» оснастят анаэробной (воздухонезависимой) силовой установкой, которая будет экологичной, недорогой в производстве и эксплуатации.

«Это очень сложный проект. Нужно пройти без ошибок такое огромное расстояние, причём без всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром, опираясь на собственную навигацию. Это будет достаточно серьёзный мировой прорыв для нашей страны и освоения мирового океана в целом», — пояснил Литвиненко.

Освоение глубин

 

СССР был одним из пионеров в области создания необитаемых подводных аппаратов (НПА), были разработаны робототехнические комплексы Л-1 и Л-2, которые могли погружаться на глубину до 2 и 6 км соответственно. Дроны широко использовались для картографии дна и проведения поисковых операций.

В 2000-е годы специалисты Института проблем морских технологий (ИПМТ) ДВО РАН создали морской дрон «Клавесин-1Р» массой 2,5 т и длиной 5,8 м. Он может погружаться на глубину до 6 км и без подзарядки батарей преодолевать 300 км. Беспилотник оснащён электромагнитным искателем, цифровой видеокамерой, акустическим профилографом, датчиками температуры и электропроводности морской воды.

  • Автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-1Р»
  • © Учреждение Российской академии наук Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН

К недостаткам этого НПА относят низкую скорость (2,9 узла, или 5,3 км/ч), недостаточную автономность и чёткость «картинки». В 2009 году по заказу Минобороны ЦКБ «Рубин» (Санкт-Петербург) дальневосточные учёные начали работы над усовершенствованием беспилотника, получившего впоследствии шифр 2Р52 («Клавесин-2Р-ПМ»).

Испытания аппарата начались в 2016 году и на данный момент продолжаются. В мае 2018 года беспилотник был запущен на полигоне в Феодосии с опытного судна проекта 20360ОС «Виктор Чероков» разработки нижегородского КБ «Вымпел».

Масса «Клавесина-2Р-ПМ» составляет 3,7—4 т, длина — 6,5—7 м, диаметр — 1 м, глубина погружения — до 6 км. Аппарат оснащён электромагнитными датчиками, гидролокаторами и цифровыми камерами. Предполагается, что новый дрон войдёт в состав вооружения атомных подлодок проекта 949АМ и субмарины специального назначения проекта 09787 «Подмосковье».

В настоящее время ЦКБ «Рубин» работает над созданием беспилотной подводной лодки «Суррогат», оснащённой литийионной аккумуляторной батареей. Длина аппарата — 17 м, водоизмещение — 40 т, глубина погружения — 600 м. Дрон сможет развивать скорость до 24 узлов (44 км/ч). Аппарат предполагается использовать в основном для учений ВМФ.

  • Изображение беспилотной подводной лодки «Суррогат»
  • © ЦКБ МТ «Рубин»

21 августа на международном форуме «Армия-2018» госкорпорация «Ростех» представила первый в мире подводный беспилотник, интегрированный с автоматом, разработки ЦНИИточмаш (Климовск). Уникальный АПН предназначен для защиты от диверсантов военно-морских объектов и кораблей, стоящих на рейде.

«Носитель прошёл ходовые испытания, ведутся работы по интеграции с вооружением, полноценные испытания начнутся ближе к зиме. Это оригинальная разработка, со стрелковым оружием, точно ещё не интегрированная никем. К тому же подводного стрелкового автоматического оружия почти ни у кого в мире нет», — рассказали в «Ростехе».

Осенью 2019 года ФПИ рассчитывает провести испытание подводного беспилотника «Витязь». Аппарат будет погружён на дно Марианской впадины (глубина — 11 км), откуда учёные планируют провести прямую трансляцию в интернете. Цель эксперимента — картографирование дна и сбор гидрологических данных.

«Мы стремимся к тому, чтобы картинка передавалась в режиме онлайн. Предполагается, что «Витязь» будет состоять из двух аппаратов: опускается базовая станция в виде капли, а вокруг неё работает аппарат. Через базовую станцию будет передаваться информация, которую получит второй аппарат, находящийся в радиусе 150 км», — заявил РИА Новости Виктор Литвиненко.

Масштабные исследования Арктики

 

В беседе с RT директор музея Арктики и Антарктики, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский заявил, что появление «Сармы» станет важным этапом в развитии НПА. Возможности нынешних подводных аппаратов не позволяют эффективно выполнять функции по обеспечению безопасности Северного морского пути и исследованию Арктики.

  • Изображение подводного кабельного судна, способного вести прокладку и ремонт линий связи
  • © ЦКБ МТ «Рубин»

«Судя по заявленным характеристикам и наличию анаэробной установки, это будет достаточно крупный аппарат, выполняющий стратегические задачи. У него впечатляющая автономность. Это крайне важный показатель, так как заправка корабля или подлодки топливом в арктических условиях — почти невозможная задача», — пояснил Боярский.

По словам полярника, наиболее оптимальным для северных широт является ядерный двигатель. Отказ специалистов ЦКБ «Лазурит» от его использования свидетельствует о серьёзном прогрессе в совершенствовании анаэробных установок, которые перерабатывают дизельное топливо в электроэнергию, считает Боярский. Сейчас воздухонезависимый двигатель используется на некоторых зарубежных субмаринах, позволяя им находиться под водой от 20 до 45 дней.

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Также, как предполагает эксперт, российские учёные могли усовершенствовать способ поддержания связи между кораблём и НПА. По его словам, управление морскими дронами чаще всего осуществляется через кабель, что ограничивает их дальность плавания и манёвренность. Если же аппарат находится подо льдом, то передача сигнала возможна по гидроакустическому каналу.

Эксперт полагает, что детище ЦКБ «Лазурит» позволит проводить масштабные исследования арктического шельфа, а в перспективе может быть переоборудовано для работы по прокладке и ремонту подо льдами кабелей связи.

«Конечно, учёным придётся решить много сложных задач. Работа в Арктике непростая, особенно в условиях движения льда. У подводных аппаратов порой даже нет возможности всплыть. Однако, если «Сарма» окажется действительно эффективным комплексом, освоение СМП и Заполярья выйдет на новый уровень», — подытожил Боярский.

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