СМИ: На полигоне в Крыму испытывают новейший подводный беспилотник

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В Крыму на морском полигоне начались испытания новейшего беспилотного робототехнического комплекса «Клавесин-2». Об этом информирует газета «Известия».

В Главкомате ВМФ России рассказали, что испытания проводятся на военно-морском полигоне Феодосия.

В испытаниях также задействовано специальное опытовое судно проекта 20360ОС «Виктор Чероков», которое было недавно передано Черноморскому флоту.

Отмечается, что в дальнейшем полигон Феодосия будет использоваться для испытания морских робототехнических комплексов.

По словам независимого военно-морского эксперта Александра Мозгового, «Клавесин-2» способен решать широкий круг задач в интересах ВМФ. В том числе комплекс может обследовать дно на больших глубинах. 

«Также «Клавесины» способны вести разведку подводной обстановки, собирать данные о рельефе дна в интересах корабельных группировок или других робототехнических комплексов», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что в Крыму пройдут испытания транспортного судна на подводных крыльях.

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