Эксперт оценил российские комплексы РЭБ

Эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков в беседе с телеканалом «Звезда» оценил российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«На данный момент наши системы РЭБ, безусловно, занимают лидирующие позиции в мире, у них нет аналогов. Причём кратно превышают возможности западных образцов», — заявил он.

По его словам, такие системы в первую очередь предназначены для вывода из строя высокотехнологичных средств связи, наведения, целеуказания и управления высокоточным оружием.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил создание в России высокомобильного мишенного комплекса «Адъютант», который способен имитировать крылатые цели и беспилотники.