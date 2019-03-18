Эксперт оценил российские комплексы РЭБ

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Эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков в беседе с телеканалом «Звезда» оценил российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Эксперт оценил российские комплексы РЭБ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«На данный момент наши системы РЭБ, безусловно, занимают лидирующие позиции в мире, у них нет аналогов. Причём кратно превышают возможности западных образцов», — заявил он.

По его словам, такие системы в первую очередь предназначены для вывода из строя высокотехнологичных средств связи, наведения, целеуказания и управления высокоточным оружием.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил создание в России высокомобильного мишенного комплекса «Адъютант», который способен имитировать крылатые цели и беспилотники.

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