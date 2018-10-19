В Ставропольском крае пятеро школьников госпитализированы после отравления лекарствами

В Изобильненском районе Ставропольского края пятеро школьников отравились лекарствами, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Пострадавшие госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в Ставрополе, четверо в реанимации.

По поручению главы региона Владимира Владимирова в школах и в аптеках, где продают рецептурные препараты, проводят проверки.

Губернатор держит ситуацию на личном контроле.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области начали проверку из-за госпитализации восьмерых гимназистов с кишечной инфекцией.