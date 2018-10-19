В Ставропольском крае пятеро школьников госпитализированы после отравления лекарствами
- РИА Новости
Пострадавшие госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в Ставрополе, четверо в реанимации.
По поручению главы региона Владимира Владимирова в школах и в аптеках, где продают рецептурные препараты, проводят проверки.
Губернатор держит ситуацию на личном контроле.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области начали проверку из-за госпитализации восьмерых гимназистов с кишечной инфекцией.