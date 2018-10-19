В Ставропольском крае пятеро школьников госпитализированы после отравления лекарствами

Короткая ссылка
В Изобильненском районе Ставропольского края пятеро школьников отравились лекарствами, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу губернатора.
В Ставропольском крае пятеро школьников госпитализированы после отравления лекарствами
  • РИА Новости

Пострадавшие госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в Ставрополе, четверо в реанимации.

По поручению главы региона Владимира Владимирова в школах и в аптеках, где продают рецептурные препараты, проводят проверки.

Губернатор держит ситуацию на личном контроле.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области начали проверку из-за госпитализации восьмерых гимназистов с кишечной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить