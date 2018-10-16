В Оренбургской области начали проверку из-за госпитализации восьмерых гимназистов с кишечной инфекцией

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора организовали проверку после заражения учеников гимназии в Абдулине кишечной инфекцией, сообщает RIA56. Восемь детей госпитализированы.

Инцидент произошёл на прошлой неделе. В ходе проверки и расследования обстоятельств заражения детей были взяты пробы в пищеблоке.

Как рассказали в ведомстве, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания. Деятельность пищеблока приостановлена.

Также заведены дела об административном правонарушении в отношении ответственных лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области решили провести проверку из-за отравления детей в лагере.