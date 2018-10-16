В Оренбургской области начали проверку из-за госпитализации восьмерых гимназистов с кишечной инфекцией
- РИА Новости
Инцидент произошёл на прошлой неделе. В ходе проверки и расследования обстоятельств заражения детей были взяты пробы в пищеблоке.
Как рассказали в ведомстве, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания. Деятельность пищеблока приостановлена.
Также заведены дела об административном правонарушении в отношении ответственных лиц.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области решили провести проверку из-за отравления детей в лагере.