В Твери начали проверку сообщений о нападении собаки на детей
По имеющимся данным, инцидент произошёл 26 сентября возле школы №46. Пострадали два ученика.
Им оказали первую медицинскую помощь, одного из них отвезли в медучреждение для дополнительной обработки раны.
Собаку поймали спасатели. Ветеринары не выявили у неё клинических признаков бешенства.
По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале прокуратура провела проверку по факту инцидента с ребёнком в контактном зоопарке.