В Твери начали проверку сообщений о нападении собаки на детей

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В Твери начали доследственную проверку информации о нападении бродячей собаки на детей, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 26 сентября возле школы №46. Пострадали два ученика.

Им оказали первую медицинскую помощь, одного из них отвезли в медучреждение для дополнительной обработки раны.

Собаку поймали спасатели. Ветеринары не выявили у неё клинических признаков бешенства.

По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале прокуратура провела проверку по факту инцидента с ребёнком в контактном зоопарке.

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