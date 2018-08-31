В Красноярске задержан захвативший заложников и угрожавший взорвать дом мужчина

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В Красноярске местный житель захватил в заложники жену и сына, а также угрожал взорвать частный дом с помощью газового баллона, сообщили в Следственном комитете.
В Красноярске задержан захвативший заложников и угрожавший взорвать дом мужчина
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«На место происшествия выехали представители оперативных служб и силовых ведомств региона. В ходе переговоров с мужчиной удалось убедить его добровольно отпустить жену и ребёнка, после чего он вновь закрылся в доме и открыл вентиль газового баллона. Было принято решение штурмовать дом, и через несколько минут бойцы Росгвардии по Красноярскому краю в ходе штурма задержали подозреваемого», — цитирует официального представителя СК по региону Альгу Шаманскую РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что мужчина вместе с женой воспитывает семерых детей от 2 до 12 лет.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире и угрожал оружием.

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