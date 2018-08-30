В Киеве задержан взявший в квартире в заложники детей мужчина

В Киеве задержан мужчина, который ранее забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире и угрожал оружием.

Об этом сообщается на странице пресс-службы Нацполиции Киева в Facebook.

В настоящее время дети находятся в безопасности.

«С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали», — сказал начальник полиции Киева.

Ранее, как сообщал телеканал «112 Украина», в городе ввели операцию «Заложник» после получения информации о том, что мужчина забаррикадировался с детьми в квартире.