В Киеве задержан взявший в квартире в заложники детей мужчина

Короткая ссылка
В Киеве задержан мужчина, который ранее забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире и угрожал оружием.
В Киеве задержан взявший в квартире в заложники детей мужчина
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на странице пресс-службы Нацполиции Киева в Facebook.

В настоящее время дети находятся в безопасности.

«С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали», — сказал начальник полиции Киева.

Ранее, как сообщал телеканал «112 Украина», в городе ввели операцию «Заложник» после получения информации о том, что мужчина забаррикадировался с детьми в квартире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить