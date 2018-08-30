В Киеве задержан взявший в квартире в заложники детей мужчина
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Об этом сообщается на странице пресс-службы Нацполиции Киева в Facebook.
В настоящее время дети находятся в безопасности.
«С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали», — сказал начальник полиции Киева.
Ранее, как сообщал телеканал «112 Украина», в городе ввели операцию «Заложник» после получения информации о том, что мужчина забаррикадировался с детьми в квартире.