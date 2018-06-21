В Ботаническом саду Владивостока нашли обломки разбившегося советского самолёта

На территории Ботанического сада во Владивостоке обнаружено место падения советского военного самолёта.

«Поисковики рядом с туристической тропой подняли несколько фрагментов разбившейся боевой машины. При падении самолет взорвался, разлетевшись на обломки размерами от 5 до 15 см в диаметре», — приводит Интерфакс слова командира поисковиков Ярослава Ливанского.

Он отметил, что самая большая сохранившаяся часть самолёта составляет 60 см в длину.

По данным поисковиков, катастрофа произошла до 1969 года при ударе самолёта о сопку.

Тип самолёта и точная дата крушения выясняются.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что 22 июня в Хабаровске состоится военно-историческая реконструкция.