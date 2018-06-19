Военно-историческая реконструкция пройдёт 22 июня в Хабаровске

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Военно-историческая реконструкция, посвящённая первым дням Великой Отечественной войны, пройдёт 22 июня в Хабаровске. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
Военно-историческая реконструкция пройдёт 22 июня в Хабаровске
  • © Nikolay Titov
  • globallookpress.com

Участники реконструкции «Оборона Лиепаи» будут одеты в форму того времени, на поле «боя» станут раздаваться звуки стрельбы.

Посетителям интерактивных площадок предложат пройти обучение разборке и сборке автомата Калашникова, посмотреть демонстрацию одежды довоенной эпохи. Также запланирована акция «Доброе кино».

Лиепая (Либава) — город и порт в Латвии. К началу войны был одной из крупнейших военно-морских баз СССР на Балтике. Оборона продолжалась с 22 по 29 июня 1941 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Роскомнадзор напомнил об ответственности за развлекательные передачи 22 июня.

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